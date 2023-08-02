مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات مديرى القطاعات ومأمورى الأقسام بالعاصمة

كتب عبد الرحمن سيد

اعتمد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات مديرى القطاعات ومأمورى بالعاصمة وشملت الحركة، تعيين اللواء محمد أبو سريع مساعدا لفرقة الشمال، واللواء محمد قدري مديرا لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء أسامة نصر مديرا لقطاع الشمال، اللواء إبراهيم مليك مديرا لقطاع الشرق، اللواء خالد الدمرداش مساعدا لفرقة مصر القديمة، اللواء أشرف جاب الله مديرا لقطاع الجنوب.

كما تم تعيين العقيد هانى فتحى عبدالرافع مأمور لقسم البساتين والعقيد محمد مصطفى نائبا لمأمور البساتين ، والعميد أحمد يسري مأمورا لقسم مصر القديمة، والعميد محمد شعيب مأمورا لقسم التجمع الأول، والعقيد أحمد محمد عباس مأمورا لقسم دار السلام، وشملت الحركة تعيين العقيد حسن عبد الرازق مأمورا لقسم عابدين، والعقيد أشرف شوقي مأمورا لقسم المعادي والعقيد سامر السيد نائبا له، والعقيد محمد طارق مأمور قسم الخليفة، والعقيد محمد الزيني مفتشا لفرقة الشرق، والعقيد حمد وصفي تم تعينه مأمورًا لقسم ثان مدينة نصر

كما تم تعيين اللواء محمد شمس مساعدا فرقة مصر الجديدة، واللواء أحمد جاد مساعد فرقة الشرق، واللواء وليد فرحان مديرا للتخطيط والمتابعة، اللواء سمير صلاح مساعدًا لفرقة الزيتون.