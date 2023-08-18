استمرار توافد المصطافين للاستمتاع بشواطئ مصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة مصيف بلطيم ، بشواطئها الـ 6 استمرار توافد المصطافين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة"، في ظل توفير كافة الإمكانيات والخدمات المتعددة والسلع الغذائية، وخدمات طبية متعددة، وسيارة متنقلة لإجراء الكشف الطبي على المترددين، وسيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم طوال موسم الصيف.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الانقاذ، مؤكداً على أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ، قد تحدث، للحفاظ علي حياة المصطافين وحسن معاملتهم ،وتهيب المدينة بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ .

وكانت هيئة الأرصاد المصرية أعلنت عن أن استمرار الطقس الحار، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد؛ معتدل رطب ليلا، وترتفع الأمواج على مسطح البحر الأحمر وخليج السويس، بسبب نشاط الرياح، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي سانت كاترين تكون رعدية وتصل إلى حد السيول في مناطق التي تسمح بذلك.