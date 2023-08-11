دورة تدريبية عملية على سبل إنعاش القلب الرئوى لإنقاذ الحياة بمصيف بلطيم

نظم فرع هيئة الاسعاف المصرية بكفر الشيخ بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع رئيس مصيف بلطيم، وبحضور مدير الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية بكفر الشيخ بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع رئيس مصيف بلطيم، وبحضور مدير الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دورة تدريبية عملية على سبل انعاش القلب الرئوى المتقدم، بهدف رفع الوعى لدى المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشاركة المصطافين فى الدورة، والاستفادة من المختصين عن سبل انعاش القلبى الرئوى المتقدم، مقدما الشكر لكل العاملين بهيئة الإسعاف المصرية عامة، وبفرع كفر الشيخ خاصة، لما يقدموه من خدمات متعددة لأهالينا بالمحافظة وبمصيف بلطيم.

جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتور أحمد الجنزورى، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع الدلتا، والمشرف على فرع كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو حمص، مدير الادارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، وهانى ندا، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم.

قال الدكتور أحمد الجنزورى، أن فرع هيئة الاسعاف المصرية بكفر الشيخ، ومصيف بلطيم، استقبل الدكتور محمد أبو حمص، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، متفقداً نقاط الإسعاف على الطريق الدولى الساحلى، ونقاط الإسعاف بمصيف بلطيم.

وأضاف الجنزورى، أن الدكتور محمد أبو حمص، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، القى دورة تدريبية عملية على سبل انعاش القلب الرئوى المتقدم، لإنقاذ الحياة، بحضور عدد من المصطافين، وهو ما تستهدفه هيئة الإسعاف المصرية، لرفع درجة الوعى الإسعافى لدى المصطافين، ليتمكنوا من اسعاف الغريق، لحين وصول طاقم الإسعاف.