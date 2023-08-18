أوكرانيا تنفق ما يقرب من 60% من ميزانيتها على الدفاع هذا العام

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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الجمعة أن كييف أنفقت ما يقرب من 60% من ميزانيتها على الدفاع حتى الآن من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزارة أنه فى الفترة من يناير إلى يوليو 2023، بلغ إجمالى نفقات الصندوق العام لميزانية الدولة على قطاعى الأمن والدفاع 969.2 مليار هريفنا بما يعادل 26 مليار و248 مليونا و620 ألف دولار أمريكي.



وتابع بقوله: "للأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالى نفقات الصندوق العام لميزانية الدولة على قطاع الأمن والدفاع 969.2 مليار هريفنا أو 59.1٪ من المجموع الكلي.. وفى يوليو فقط 150.2 مليار هريفنا".



وتلاحظ وزارة المالية أن الأموال وجهت إلى الدعم المالى للأفراد العسكريين وضباط الشرطة وشراء المعدات العسكرية الخاصة والأسلحة والذخيرة ومنتجات الدفاع ومعدات الحماية الشخصية والوقود والغذاء والرعاية الطبية وأنواع أخرى نفقات ضمان أنشطة الهيئات والتشكيلات ذات الصلة.