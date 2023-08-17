اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل شخص بسبب خلافات فى الأميرية 4 أيام

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:35 ص
حبس المتهم بقتل شخص بسبب خلافات فى الأميرية 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية بحبس المتهم بقتل شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بقتل عامل بمنطقة الأميرية بسبب خلافات سابقة بينهم وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا من الاهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى في الأميرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين من خلال الفحص بقيام شخص بالتعدى على آخر إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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