إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة صيدلية فى التبين

كتب كريم صبحى- أسماء شلبى

قررت نيابة التبين ، إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة إحدى الصيدليات بأسلوب "كسر القفل" .

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام زردية "تم ضبطها"، وبحوزته (كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بمزاوله نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية ، كما أضاف بإرتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه ، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.