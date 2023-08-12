"شروق" طالبة من سيناء تخطف نجومية رياضة المشى وتحصد المركز الأول.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجحت الطالبة شروق عبد الرحمن محمد أمين من مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فى خطف النجومية فى رياضة المشى مبكرا بحصد مراكز أولى فى بطولات على مستوى الجمهورية.

وقالت شروق" لـ "اليوم السابع"، إنها بالصف الثالث الإعدادى مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات، ورحلتها مع رياضة المشى والسرعة الجرى، بدأت قبل 4 سنوات بتشجيع من والديها ودعم ومؤازرة وإصرار على النجاح قدمه لها مدربها " محمد خفاجة" من خلال تواجدها وانتسابها لنادى بئر العبد الرياضى بشمال سيناء.

وأشارت إلى أنها شاركت فى كثير من البطولات وحصدت مراكز أولى ومنها بطولة الجمهورية تحت 14 سنة 1000 متر جرى، وحصلت فيها على مركز ثالث، و50 متر عدو وحصلت على مركز ثالث وكان هذا الإنجاز فى فبراير 2021، كما خاضت المنافسة ببطولة الجمهورية تحت 16 سنة 3000 متر مشى، وحصلت على مركز سادس فى نوفمبر 2021، وشاركت فى بطولة الجمهورية تحت 14 سنة 3000 متر مشى، وحصلت على مركز ثانى فى ديسمبر 2021.

وتابعت، أنها واصلت سعيها بمعاونة مدربه، وشاركت فى منافسات بطولة الجمهورية ضاحية 3000 متر مشى، وحصلت على مركز ثالث وكان هذا فى فبراير 2022، كما شاركت فى بطولة الجمهورية تحت 16 سنة 3000 متر مشى، وحصلت على مركز اول فى فبراير 2022، وبطولة الجمهورية تحت 16 سنة وهى بطولة الأشبال لمسافة 3000 متر مشى، وحصلت فيها على المركز الثانى مارس 2023.

وقالت إنها تستعد لخوض مزيد من منافسات البطولات خلال هذا الموسم، وتخطط أن تكون لاعبة متميزة، وكسر حاجز الخوف للبنت السيناوية لتمارس الرياضة بكل انواعها، وتمثل محافظة شمال سيناء التى هى ابنتها فى بطولات الجمهورية، وتقول إن البنت السيناوية قادمة بقوة، والسعى لتمثيل مصر فى البطولات العربية والأفريقية ومنافسة الكبار.

وأضافت أنها سعيدة بكل ما تحقق وتعتبره إنجازا للرياضة فى سيناء وللبنت السيناوية على وجه الخصوص، مؤكدة عزمها على المواصلة، وأن ترفع مستقبلا علم الوطن فى محافل عالمية.



جانب من ممارسات الفتاة (1)



جانب من ممارسات الفتاة (2)



جانب من ممارسات الفتاة (3)



جانب من ممارسات الفتاة (4)



جانب من ممارسات الفتاة (5)



جانب من ممارسات الفتاة (6)



جانب من ممارسات الفتاة (7)



جانب من ممارسات الفتاة (8)



جانب من ممارسات الفتاة (9)