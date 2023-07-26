بالأسماء.. صرف دفعة تعويضات لأصحاب مزارع دواجن بنطاق بئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، صرف دفعة تعويضات لأصحاب مزارع دواجن بنطاق مركز بئر العبد.

وصدق اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على صرف تعويضات مزارع الدواجن الدفعة الأولى وجارى إنهاء إجراءات دفع التعويضات للمستحقين وهم اشرف عمر عبدالسلام سید أحمد، أحمد إبراهيم برجس إبراهيم، عادل عمر عبد السلام سید أحمد، محمد إبراهيم أحمد محمد، منال عبدالرحيم عبدالعزيز بركات، حسن إبراهيم أحمد محمد، محمد جمال محمد محمد، حسن إبراهيم أحمد محمد، محمد جمال محمد محمد، سليمان عزیز شاهین سالم، عوده إبراهيم عوده موسی، سلیم فرحان عبید موسی، عوده إبراهيم عوده موسی خالد سلیمان خالد إبراهيم، علی انور علی محمد حسين سالم حسین عبدالله، خالد سليمان خالد ابراهيم محمود إبراهيم حسین عبدالله، يوسف مسلم سلمی مسلم ارعود رابح عواد عمرو، محمود إبراهيم حسین عبدالله، اشتيوى محمد سالمان عوض، عبدالله سالم إبراهيم سلامه، سلمی محمد سالمان سلیطین، عید إبراهيم أحمد محمد.

وتضمن القائمة عيد سعيد محمد ابراهيم، سلیم سلیمان سلیم سالم، عقيل سليم عقيل عقيلان، عبدالعزیز محمد عبدالحمید سلیمان، عيد سليمان عامر عمران، کمال أحمد سعد الله. محروس، عید سلیمان عامر عمران، حسن محروس أحمد سعد الله، عمیرة عامر سليمان عامر، نجوى عطيه موسى صباح، خالد عميره، عيد موسى، نجوى عطيه موسى صباح، سالم عبد العزيز عبدالحميد سليمان، هانی حسن عبد الرحمن سلامه، سالم عبد العزيز عبدالحمید سلیمان، حامد محمد علی مسلم، سالم موسی سالم سالمان خالد محمد عبد الحميد سليمان

حامد محمد علی مسلم، محمد مصبح إبراهيم مصبح، عمرو محمد عمرو فرحان، محمد عدلى على ابراهيم، هدى محمد حسن محمد، هدی زیاد سلمی زیاد، ابراهيم محمد حسن محمد، ادم فتحى سليمان ابراهيم، ابراهيم حسن محمد ابرهيم، عمر أیمن جمیل مرزق، فاتن عبدالعزیز سلیمان خالد، عمر ايمن جميل مرزق، سليطين سالمان محمد سالمان، نافل نوفل ابراهيم نوفل، سليطين سالمان محمد، سالمان سليطين سالمان محمد سالمان، إبراهيم نوفل ابراهيم نوفل، سلیمان راشد موسی سعد، محمد حامد محمود علی، حسن إبراهيم أحمد محمد، استیته سالم سلیمان صباح، محمود محمد سلیمان موسی، حسین موسی حسین عبدالله، محمود محمد سلیمان موسی، جيهان الشحات ابراهيم مبارك، محمود المرسى المرسى عبيد، موسی عبدالله حسن عبدالله، محمود سالمان موسی إبراهيم، محمد حسین سلیمان موسی، محمد مصبح إبراهيم محمد، هندى عياد عيد منصور، يوسف نصر الله بخيت حسن، نجفه حسن محمد محمد، غنمی مسعد مسلم غنمی، يوسف سليمان إبراهيم سلیمان، سلمی عبدالله سویلم زاید، حسین سالم صباح سالم، نجاة على حسن حسونة، ناجى عيد سليمان عيد، نجاة على حسن حسونة، آدم فتحى سليمان ابراهيم، محمد سامی موسی راشد.

وطالب مجلس مدينة بئر العبد المستفيدين احضار المستندات وهى عدد 4 صور بطاقة سارية وملف بلاستيك لكل مزرعة، وعدد 4 صورة بطاقة للزوج أو 4 صورة شهادة الوفاة فى حال وفاة الزوج.