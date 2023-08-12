تنسيق المرحلة الأولى 2023.. بدء مراجعة رغبات الطلاب تمهيدًا لإعلان النتيجة

كتب محمد صبحى

أغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة فى تمام الساعة السابعة من مساء وفقا لاخر موعد للتسجيل فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور بمد باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى حتى أمس الخميس بدلا من الأربعاء 9 أغسطس حرصا على مستقبل الطلاب.

وبالتزامن مع غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى، يبدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، فى فرز رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدًا لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات فى ضوء الطاقة الاستيعابية المقرر قبولها فى كل كلية.

فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين المقبل 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.