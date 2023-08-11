اليوم السابع
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توافد المواطنين من مختلف المحافظات للاستمتاع بشواطئ مصيف بلطيم

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:28 م
توافد المواطنين من مختلف المحافظات للاستمتاع بشواطئ مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد مصيف بلطيم محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، توافد كبير من المصطافين من عدد من المحافظات، إضافة لرحلات اليوم الواحد، وجرى توفير كافة الخدمات.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة ، كما تابع توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الانقاذ، مؤكداً على أفراد الانقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم،  استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي .

توافد الأهالي على مصيف بلطيم
توافد الأهالي على مصيف بلطيم

 

توافد المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم
توافد المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم

 

توافد على شواطئ مصيف
توافد على شواطئ مصيف

 

 

 


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