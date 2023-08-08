مهرجان رياضى وسباق اختراق الضاحية بمصيف بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، فاعليات المهرجان الرياضي، وسباق إختراق الضاحية للمصطافين تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتعاون مع مدينة مصيف بلطيم، بدعوة من اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، دعماً للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه فى إطار تضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وبدعوة من محافظ كفر الشيخ، تم التنسيق بين المديرية ومصيف بلطيم لإعداد برنامج رياضي متكامل للمهرجان يتضمن لقاءات كرة القدم ولعبة الراكت على البحر وسباق للجرى لإختراق الضاحية يبدأ من أمام بوابة مصيف الشباب و ينتهى أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطىء النرجس بمشاركة 100 شاب من المصطافين، وإعداد جوائز للفائزين فى سباق إختراق الضاحية.

وعلى جانب آخر أسفرت مباريات دوري مراكز الشباب في الأسبوع الثالث عن فوز فريق مسير على الروضة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد و فوز فريق روينة على منشأة عباس بعشرة أهداف مقابل هدف وحيد للمنشأة و تعادل فريقى دمرو و نشرت بهدف واحد لكل منهما، وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الثالث من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ و لقاءات فرق المجموعة الرابعة غداً الأربعاء.