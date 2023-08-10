وقال بلاشتشاك - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية - إنه تقرر نشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية لتعزيز عمل ضباط الشرطة وحرس الحدود.

وأضاف "سيكون هناك حوالي عشرة آلاف جندي، 4000 منهم سيدعمون حرس الحدود، والـ 6000 الآخرون سيكونون على أهبة الاستعداد"، مشيرا إلى أن هناك بالفعل حوالي 2000 جندي يتمركزون على الحدود إلى جانب مئات من ضباط الشرطة وحرس الحدود.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان بيلاروسيا بدء تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، في خطوة جاءت وسط تصاعد التوترات مع هذه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد وصول عناصر "فاجنر" إلى بيلاروسيا بعد تمرد قصير داخل روسيا.

وعززت مؤخرا بولندا وليتوانيا إجراءاتهما الأمنية الحدودية، ردا على تدفق عناصر "فاجنر" إلى بيلاروسيا في أعقاب اتفاق أنهى التمرد المسلح لمقاتلي "فاجنر" في أواخر يونيو الماضي.