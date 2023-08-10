الجزائر تشارك فى المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية بجاكرتا

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تشارك الجزائر، ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، الأربعاء، وحتى 11 أغسطس الحالى، في أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا.

وأوضحت المحكمة الدستورية الجزائرية، في بيان، أن هذا المؤتمر، الذي سيدوم إلى غاية الـ 11 أغسطس الجاري، سينظم حول موضوع "تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 للمحكمة الدستورية الإندونيسية.

وبحسب البيان، يشكل هذا المؤتمر فرصة مواتية لبحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية، لا سيما وأن المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث.

ومن المنتظر أن يلقى رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية كلمة تحت عنوان "دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية"، يستعرض فيها تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.

كما من المقرر أن يوقع بلحاج على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية من أجل خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.