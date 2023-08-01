اليوم.. الحوار الوطني يناقش قضايا العدالة الاجتماعية والدين العام

كتبت إيمان علي

يواصل الحوار الوطنى، انعقاد جلساته للأسبوع الخامس، اليوم الثلاثاء وذلك بمناقشة قضايا تتعلق بالمحور الاقتصادي، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.

وتناقش جلسات المحور الاقتصادي، بلجنة العدالة الاجتماعية لطرح الرؤى المرتبطة ب"نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، بينما تبحث لجنة الدين العام وعجز الموازنة، ما يتعلق ب"الدين العام: الإشكاليات والحلول".

وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.