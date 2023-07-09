اليوم السابع
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مصرع طفل في حريق منزل بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا

الأحد، 09 يوليو 2023 02:38 م
مصرع طفل في حريق منزل بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا إسعاف أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق داخل منزل في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل في حريق نشب داخل منزل بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بقوات من الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد والدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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امن قنا

الحماية المدنية

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