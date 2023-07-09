سويسرا تستورد الجبن لأول مرة رغم شهرتها بأصنافها العالمية.. اعرف السبب

كتبت: شيماء عبد المنعم

تعتبر سويسرا من أكثر البلاد المشهورة بتصنيع الجبن حول العالم، إلا أنها فى سابقة هى الأولى من نوعها، سوف تستورد سويسرا لأول مرة الجبن أكثر مما تصدر هذا العام، وذلك وفقا لرئيس اتحاد الألبان فى البلاد بوريس بيورى.

صرح بيورى لصحيفة (لوتون) السويسرية، فى مقابلة، إن فتح سوق الحليب السويسرى تسبب فى ضغوط على المنتجين المحليين فى السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى الاستسلام، وذلك وفقًا لما نقله موقع وكالة "أسوشيتدبرس".

وقال بيوريه إنه يجب اتخاذ تدابير لضمان أن تستمر سويسرا المشهورة عالميا بأصناف الجبن عالية الجودة فى الإنتاج لسكانها، ونقل عنه القول "إذا لم يحدث ذلك، فسوف ينتهى بنا الأمر باستيراد الجبن، وهو أمر سخيف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".



الجبن السويسري

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه فى وقت سابق من هذا العام، قضت محكمة استئناف أمريكية بأن كلمة "جوريير" تعد تسمية شائعة للجبن وتخصيصها فقط للنوع المصنوع أصلاً فى فرنسا أو سويسرا، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال قضاة فى محكمة الاستئناف الأمريكية فى ريتشموند بولاية فيرجينيا للدائرة الرابعة إن الولايات المتحدة ليس لديها نفس القواعد الصارمة التى تطبقها أوروبا بشأن تحديد منشأ الأطعمة.

وكانت طلبت شركة "أنتربروفيسيون دو جرويير"، التى تمثل منتجى الألبان وصانعى الجبن المكون لجبن "جرويير" فى سويسرا، ونظيرتها فى فرنسا، تسجيل المصطلح فى سجل العلامات التجارية بالولايات المتحدة، باسمهما.

ورفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكى القيام بذلك، رفعت المجموعات الصناعية دعوى وخسرت فى أوائل عام 2022، وأيد قضاة محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية.

وقالت المحكمة إن المدعين السويسرى والفرنسى "لا يستطيعان التغلب على ما يوضحه السجل: مستهلكو الجبن فى الولايات المتحدة يفهمون كلمة "جرويير" للإشارة إلى نوع من الجبن، مما يجعل المصطلح عامًا".

ورحبت مجموعات الألبان الأمريكية بالحكم فى حين خاب أمل اتحادا الجبن السويسرى والفرنسى ، حسبما قال محاميهما.