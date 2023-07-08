اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق مخبز وضبط 21 أخرى لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

السبت، 08 يوليو 2023 10:58 ص
غلق مخبز وضبط 21 أخرى لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز بلدى لمخالفته مواصفات الخبز وضبط 21 مخبزا أخرى بمراكز شبراخيت ودمنهور وبدر والدلنجات  وشبراخيت لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانون حيال المخالفين، كما تم ضبط بدالى تموين لتصرفهما فى سلع مدعمة بقيمة 20 ألف جنيه. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية . 
 
من جانبه، أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكل مراكز المحافظة، مشددا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز مخالفة

تهريب الدقيق المدعم

تموين البحيرة

بيع السوق السوداء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة