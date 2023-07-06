اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قطع المياه 8 ساعات غدا بمناطق فى إمبابة والمنيرة الغربية لإصلاح كسر مفاجئ

الخميس، 06 يوليو 2023 10:23 ص
قطع المياه 8 ساعات غدا بمناطق فى إمبابة والمنيرة الغربية لإصلاح كسر مفاجئ انقطاع المياه - ارشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1600 مم الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق. 
 
وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 7 / 7 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8 / 7  /2023. 
 
واوضحت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الامل.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
 
وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء أحياء امبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات ورد الشي لأصله عقب الانتهاء من الأعمال علي أكمل وجه.
 
وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

قطع المياه

محافظة الجيزة

قطع المياه في امبابة

المنيرة

امبابة

انقطاع المياه في امبابة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة لتفانيه فى العمل

الأربعاء، 05 يوليو 2023 11:02 ص

محافظة الجيزة تضبط وتزيل مخالفات أحد العقارات بطريق المنصورية فى الهرم

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:44 م

محافظة الجيزة تشن حملة لتحسين مستوى النظافة بنفق أبو زارع بالعمرانية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 07:22 م

محافظ الجيزة: إزالة 76 مخالفة بناء ورفع 58 ألف طن مخلفات خلال إجازة العيد

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:51 ص

محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم الصكوك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الإثنين، 03 يوليو 2023 02:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة