اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 05:04 م
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العثور على جثة ربة منزل بمياه ترعة بالشرقية

الخميس، 06 يوليو 2023 04:00 م
العثور على جثة ربة منزل بمياه ترعة بالشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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استقبل مستشفى كفر صقر المركزى بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جثمان ربة منزل إثر العثور عليها غارقة بمياه ترعة القضاة نطاق كفر صقر.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول " فاطمة ع  " 60 سنة  مقيمة كفر صقر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتبين من التحريات أن المتوفية تعانى من أمراض الزهايمر وخرجت صباح اليوم من منزلها وبعدها عثر عليها غارقة بمياه ترعة القضاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية، لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

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