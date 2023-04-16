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غرق طفل فى ترعة بالشرقية

الأحد، 16 أبريل 2023 10:44 ص
غرق طفل فى ترعة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى طفل عمره 15 سنة مصرعه غرقا في مياه ترعة أحمد عبدالله التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول طفل عمره 15 سنة، جثة هامدة.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر غرقه في مياه ترعة أحمد عبدالله التابعة لمركز كفر صقر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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