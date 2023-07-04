4 فوائد صحية لتناول الذرة.. أبرزها خفض ضغط الدم

1 - ستحصل على دفعة من المعادن

توفر الذرة الصفراء البوتاسيوم، وهو معدن معروف بقدرته على خفض مستويات ضغط الدم والحفاظ على عظام قوية ومنع حصوات الكلى .

2 - الحصول على مضادات الأكسدة

تحتوى جميع الفواكه والخضراوات على مركبات نباتية، وكثير منها عبارة عن أصباغ توفر اللون لإنتاجها، ويمكنها أيضًا أن تصنع العجائب لصحتك، وهناك مركبان شائعان موجودان فى الذرة وهما اللوتين والزياكسانثين، وهما يمنحان الذرة الصفراء لونها، وهما مهمان لصحة عينيك ورؤيتك.

3 - البقاء ممتلئًا لفترة أطول

الفشار غنى بالألياف وقليل السعرات الحرارية، وهو وجبة خفيفة مفضلة لدى الكثيرين، خاصة المصنوع منزليًا، عبارة عن وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالمغذيات وقد ثبت أنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

4 - تحتوى الذرة على فيتامينات ب متعددة

تحتوى الذرة على نسبة عالية من فيتامين ب 6 وفيتامين ب 9، وهما نوعان من الفيتامينات الرئيسية التى تلعب دورًا فى استقلاب الطاقة ووظائف أخرى مهمة فى الجسم، كما أنه يحتوى على فيتامينات ب أخرى بكميات أقل، مثل حمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5).

5 - يؤثر على الجهاز الهضمى

يمكن أن تتأثر متلازمة القولون العصبى (IBS)، وهو اضطراب مزعج يؤثر على الجهاز الهضمى، بشكل مباشر بالأطعمة والمشروبات التى تتناولها، وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى فقد وجد أن الذرة تؤدى فى الواقع إلى تفاقم الأعراض.