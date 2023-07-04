اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى الجرحى والمتضررين في جنين

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:58 م
الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى الجرحى والمتضررين في جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، عن القلق إزاء حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين شمالي الضفة الغربية، محذرا من الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مخيم جنين المكتظ بالسكان اللاجئين.
 
ولفت مكتب الأمم المتحدة إلى أن العمليات الإسرائيلية تعد الثانية التي تتضمن ضربات جوية خلال أسبوعين، داعيًا إلى السماح بالوصول إلى الجرحى والمتضررين داخل مخيم جنين.
 
وأشار مكتب(أوتشا) - في بيان صحفي - إلى استمرار العملية العسكرية على المخيم، وإعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عشرة فلسطينيين حتى صباح اليوم، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من مئة آخرين بينهم عشرون مصابًا في حالة حرجة، وأن الغارات الجوية الاسرائيلية ألحقت أضرارًا بالمباني التي كان يعيش فيها الناس في المخيم والأحياء المحيطة به، وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فإن معظم المخيم لا يحصل على مياه الشرب أو الكهرباء.
 
وأضاف: أن المرافق الصحية تعرضت لأضرار، وأن الشركاء الصحيين يقومون حاليًا بمراجعة قائمة الإمدادات التي تحتاجها هذه المرافق، وقد قدموا بالفعل بعض الإمدادات من المخزونات.. مؤكدًا أنه يواصل مراقبة الوضع على الأرض والتحرك لتقديم المساعدات.

الأمم المتحدة

جنين

اقتحام جنين

قصف جنين

الاحتلال الاسرائيلي



الموضوعات المتعلقة

الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ومجابهة انتهاكاته

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:32 م

الجامعة العربية تنتفض من أجل جنين.. إدانة كبيرة للاعتداءات الإسرائيلية.. مندوب مصر يؤكد خطورة استخدام آلة الحرب على عملية السلام.. ودعوة فلسطينية لتقديم مرافعات لمحكمة العدل لتشخيص ماهية الاحتلال

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 03:00 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..استشهاد فلسطينى عاشر جراء عدوان الاحتلال على "جنين" ومخيمها..مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية.. زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب "كامتشاتكا" شرقى روسيا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة