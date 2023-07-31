5 وصفات طبيعية لعلاج الطفح الجلدي.. منها خل التفاح

كتبت ميرفت رشاد

تؤدي العديد من الأشياء إلى الطفح الجلدي، ما يجعل من الصعب للغاية تحديد السبب الجذري، فهناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها للمساعدة في علاج الحكة المؤلمة وتورم الجلد الذي كلاهما يأتي مع طفح جلدي من جميع الأنواع، وإليك بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تساعد في علاج الطفح الجلدي بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

1. زيت جوز الهند وشجرة الشاي

عادة ما تظهر الالتهابات الفطرية الجلدية من خلال الطفح الجلدي مثل الصدفية وحتى أشكال الأكزيما ، يشار إليها على أنها طفح جلدي التهاب الجلد ويمكن أن تحدث لأسباب مختلفة، وهي لا تدل عادة على عدوى الخميرة الداخلية (مثل المبيضات)، على الرغم من أنها يمكن أن تكون في بعض الحالات الشديدة.

زيت شجرة الشاي مضاد قوي للفطريات ، امزجه مع زيت جوز الهند وضعيه بعد الاستحمام، قم بتجفيفها وافعل ذلك يوميًا لتوفير الراحة، قد يستغرق هذا من أسابيع إلى شهور لعلاج الطفح الجلدي ولكنه سيوفر راحة فورية للألم والحكة.

2. خل التفاح

خل التفاح هو "كنز" للصحة والجمال ،إنه ليس مفيدًا فقط في علاج حب الشباب ، ولكن يمكنه أيضًا محاربة الفطريات على الجلد التي تسبب الطفح الجلدي، بسبب مضادات الميكروبات، افعلي ذلك بعد الاستحمام وضعي المزيج أعلاه للحصول على أفضل النتائج.

3. المكملات / الأطعمة المضادة للفطريات

بعض المكملات الطبيعية المضادة للفطريات مثل زيت شجرة الشاي والأوريجانو والثوم و، بالإضافة إلى البروبيوتيك ، يمكن أن تساعد أيضًا في علاج الأمراض الفطرية التي تؤدي إلى الطفح الجلدي، فإن هذه المكملات المضادة للفطريات ستساعد في محاربة السبب الجذري، إذا كانت المبيضات هي سبب الطفح الجلدي ، فيجب أيضًا اتباع نظام غذائي كامل خالٍ من السكريات المكررة والأطعمة المصنعة لأن السكر والأطعمة المصنعة تغذي الخميرة.

4. الصبار

أنه غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التئام وتلطيف البشرة، الصبار الطازج هو الأفضل، ضعيه بعد الاستحمام واتركيه حتى يجف، هذا هو أحد أفضل العلاجات للطفح الجلدي.

5. نظام غذائي منخفض الهستامين

الهستامين عبارة عن مواد طبيعية توجد في جميع الأطعمة، إنها ليست ضارة لمعظم الناس ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض مناعي ذاتي أو جهاز مناعي حساس أو مفرط النشاط ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالهيستامين يمكن أن يكون تجربة بائسة، تزيد من نشاط الجهاز المناعي حيث ينتج الجسم مضادات الهيستامين للتخلص منها. نتيجة لذلك ، يمكن أن تحدث نوبات طفح جلدي ، مما يؤدي إلى حكة الشخص بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، وتندلع في طفح جلدي ، وحتى الشعور بالمرض.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الهستامين بشكل طبيعي اللحوم المصنعة والجبن ومنتجات الألبان والطماطم وأي طعام مخمر مصنوع من الخميرة والبيض والكافيين والسكر والشوكولاتة والتوابل (وليس الأعشاب) والأوكسالات العالية الأطعمة مثل السبانخ والتوابل مع الخل والفاكهة الناضجة بشكل مفرط.