6 علاجات منزلية للطفح الجلدى تحت الثدى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتبت ميرفت رشاد

قد يكون التعامل مع الطفح الجلدى تحت الثدى أمرًا مزعجًا، وهذه الحالة الشائعة المعروفة باسم الثنيات ناتجة عن تراكم العرق والرطوبة والاحتكاك فى ثنايا الجلد، حيث توفر البيئة الدافئة والرطبة أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات والخميرة، ما يؤدى إلى التهيج والاحمرار والحكة وأحيانًا الألم، وإليك بعض العلاجات الطبيعية للمساعدة فى تقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء دون الحاجة إلى مواد كيميائية، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

العلاجات المنزلية لعلاج الطفح الجلدى تحت الثدى



1. زيت شجرة الشاى العطرى

تعتبر الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات لزيت شجرة الشاى منقذة عندما يتعلق الأمر بمعالجة الطفح الجلدى، من خلال القضاء على الكائنات الحية الدقيقة المسببة للعدوى وتقليل التورم والتهيج، وقد يساعد زيت شجرة الشاى فى القضاء على الطفح الجلدى تحت الثدى.

2. زيت جوز الهند

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمسكنات لزيت جوز الهند فى القضاء على الآفات تحت الثدى، يمكن استخدام الخصائص المضادة للميكروبات لزيت جوز الهند ضد المبيضات لعلاج عدوى الخميرة التى قد تكون سبب الطفح الجلدى.

3. عصير ليمون

بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، قد يكون عصير الليمون علاجًا طبيعيًا ممتازًا للطفح الجلدي في منطقة الثدي، بالإضافة إلى ذلك فإن الخصائص المضادة للفطريات لعصير الليمون تجعله علاجًا فعالًا لهذه المشكلة

4. صودا الخبز

قد ترفع قلوية صودا الخبز درجة حموضة الجلد وتخفف التهيج الناجم عن تقرحات أسفل الثدى، وقد يساعد أيضًا فى إزالة قشور البشرة إن وجدت.

5. الثوم

للثوم مزايا عديدة للبشرة. يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الميكروبات في علاج الالتهابات الجلدية التي تنتج آفات تحت الثديين.

6. خل التفاح

تعتبر الخصائص المضادة للميكروبات لخل التفاح فعالة ضد العديد من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك المبيضات، وبالتالى إذا كانت البقع الموجودة تحت ثدييك ناتجة عن عدوى فطرية فقد يكون هذا العلاج مفيدًا.