ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3 طن أسمدة زراعية مدعومة داخل أحد المخازن قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز الحسينية.

وقالت في بيان: إدارة تموين اداره تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية ومفتشي الإدارة، قد قاموا بحملة واسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي : محضر رقم 10890 لسنة 2023 جنح الحسينية ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية بناحية سعود وذلك لحيازته وعرضه للبيع سماد يوريا 46% ازوت خاص بوزارة الزراعة محظور تداولها والاتجار فيها بالأسواق وتم ضبط 3 طن أسمدة خاصة بوزارة الزراعة.

وقامت الحملة بالمرور على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتم تحرير 19 تقرير لقيام أصحابها بالبيع بسعر أزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء المواطن بون الصرف.