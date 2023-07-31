استخدام الهاتف فى المرحاض؟ كيف يمكن أن يضر بصحتك ببطء

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤدي استخدام هاتفك في المرحاض إلى تعطيل استجابة جهازك الهضمى، فلا يُنصح بقضاء أكثر من 10 دقائق على المرحاض، ولكن مع الهاتف الخلوي، يمكن أن تمتد هذه المرة إلى 20-30 دقيقة، ما قد يتسبب في حدوث مشكلات.

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى الإجهاد وحركات الأمعاء غير المكتملة، لذا وفقا لموقع " healthline"، تجنب استخدام هاتفك أثناء فترات الراحة في الحمام للحفاظ على روتين التبرز الصحي، وبدلاً من ذلك ، ركز على الإشارات الطبيعية لجسمك، وتأكد من حركات الأمعاء الفعالة دون تأخير أو إجهاد لا داعي له.

يمكن أن يصبح الهاتف المحمول حاملة للجراثيم

بعد مغادرة الحمام يحتفظ هاتفك المحمول بالجراثيم التي يمكن أن تنتقل للآخرين في المنزل أو العمل، عندما تضع هاتفك في مكان ما أو تُظهر شيئًا لشخص ما، فإنك تنقل الجراثيم دون قصد، يشكل هذا الانتقال غير المقصود خطر انتشار العدوى. لمنع انتقال الجراثيم، من الضروري تنظيف هاتفك وتعقيمه بانتظام وتجنب استخدامه في الحمام. تساعد ممارسة النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين وتعقيم هاتفك، على حماية نفسك والآخرين من العدوى المحتملة.

التهاب المسالك البولية

أخذ هاتفك الخلوي إلى المرحاض يعرضه للجراثيم من الأسطح المختلفة ، مثل مقعد المرحاض ، ولفافة الورق ، ومقبض الباب ، مما يؤدي إلى مخاطر صحية محتملة، تنتشر الجراثيم في الحمامات ، مما يزيد من احتمالية التلوث ويؤدي إلى مشاكل مثل الإسهال والأمراض المعوية والتهابات المسالك البولية، لتقليل هذه المخاطر، من الأفضل تجنب استخدام هاتفك في المرحاض وممارسة النظافة الجيدة ، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام والتطهير المناسب لهاتفك.

يمكن أن يسبب لك الإمساك

يمكن أن يساهم استخدام هاتفك في الحمام في الإصابة بالإمساك ، حيث إنه يدرب جسمك على العمل في إطار زمني ممتد وغير طبيعي، بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي عادة قضاء فترات طويلة على المرحاض أثناء تشتيت انتباهك عن طريق الهاتف إلى تعطيل حركات الأمعاء الطبيعية لجسمك.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبات في إخراج البراز وزيادة خطر الإصابة بالإمساك. للحفاظ على عادات الأمعاء الصحية ، من الضروري الحد من استخدام الهاتف في الحمام والتركيز على التخلص الفعال وفي الوقت المناسب دون تأخير غير ضروري.

يمكن أن يسبب الإجهاد

قد يكون الوقت الذي تقضيه في المرحاض هو الراحة الوحيدة التي تحصل عليها من عملك المحموم وحياتك المزدحمة، ومع ذلك ، فإن إحضار هاتفك معك يمكن أن يحرم عقلك من هذا الاستراحة التي تشتد الحاجة إليها.

يمكن أن يؤدي استهلاك المعلومات باستمرار أثناء وجودك إلى المرحاض إلى مزيد من التوتر ، حيث يظل عقلك مشغولاً ومشغولاً. للاسترخاء وإعادة الشحن حقًا خلال هذه اللحظات ، ضع في اعتبارك ترك هاتفك بالخارج واغتنم فرصة التجديد الذهني وفترة راحة قصيرة من متطلبات الحياة اليومية.

يمكن أن يؤدي إلى البواسير

يمكن أن يؤدي قضاء جلسات غير رسمية لمدة 30 دقيقة في الحمام إلى الإصابة بالبواسير، حيث يتكيف الجسم مع استخدام الحمام لفترات طويلة، البواسير عبارة عن أوردة ملتهبة بالقرب من منطقة الشرج ، مما يتسبب في حدوث نزيف وحكة شديدة وألم.

يمكن أن تؤدي فترات الجلوس الطويلة على المرحاض إلى إجهاد منطقة المستقيم وتفاقم مشاكل البواسير، لمنع هذه الحالة ، من الضروري تجنب قضاء وقت طويل في المرحاض، يمكن أن يساعد الحفاظ على فترات راحة قصيرة وفعالة في الحمام، جنبًا إلى جنب مع الترطيب المناسب واتباع نظام غذائي غني بالألياف ، في التخفيف من خطر الإصابة بالبواسير وتعزيز صحة الأمعاء بشكل أفضل.