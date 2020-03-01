اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 مارس 2020 12:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف يؤثر هاتفك المحمول على صحة جسمك وعقلك؟

الأحد، 01 مارس 2020 12:00 ص
كيف يؤثر هاتفك المحمول على صحة جسمك وعقلك؟ الموبايل
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقاويل عديدة حول أضرار استخدام الهاتف المحمول بكثرة، حيث أشارت العديد من الدراسات الطبية، إلى أن له تأثير سلبي علي صحة الجسم والعقل وأيضا النفسية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير المنشور عبر موقع "the healthy". 
 
 
وأوضح التقرير أن العبث في الهاتف المحمول قبل النوم يزيد من فرص تعرضك للإصابة بالأرق، وذلك بسبب الضوء الأزرق الخارج من المحمول الذي يتسبب في تقليل  إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعدم علي النوم، ولذا عليك تجنب الإمساك بالهاتف المحمول قبل النوم بمدة لا تقل عن 30 دقيقة. 
 
وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الهاتف المحمول يتسبب في عدم تركيزك،  نتيجة لصوته المرتفع وأيضا صدور الإضاءة منه، ولذا عليك وضعه علي وضع الصامت تجنبا لشتات التفكير. 
 
وأوضح التقرير أن وضع هاتفك جانباً عندما تكون بمفردك  له فائدة وهي زيادة  إلهامك بالأفكار الإبداعية، فبدلاك من الإمساك به للعب عليك البحث عن  شيء لقراءته، أو التعرف علي أشياء أنت تطمح بالوصول إليها. 
 
وأشار التقريرإلى أن الهواتف المحمولة تكون محملة بشكل كبير بالجراثيم عشرة أضعاف ما ستجده في معظم المراحيض، ولذا عليك مسح هاتفك يوميًا بمناديل مضاد للبكتيريا سهلة الاستعمال أو بقطعة قماش للتخلص من البكتريا المتراكمة داخله. 
 
وكشفت  دراسة أجريت على بعض المتطوعين الذين يعانون من زيادة الوزن وكان أولئك الذين استخدموا تطبيقًا للهواتف الذكية لتسجيل استهلاكهم من الطعام أكثر تشددًا من أولئك الذين استخدموا مذكرات ورقية أو موقع ويب لفقدان الوزن  وفقدوا ضعف هذا الوزن تقريبًا.

الموبايل

اضرار الموبايل

اضرار الموبايل على الصحة

العقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 66 قطعة ديناميت داخل منزل عامل بقنا

ضبط 66 قطعة ديناميت داخل منزل عامل بقنا

جميع أهداف مباريات ذهاب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا.. فيديو

جميع أهداف مباريات ذهاب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا.. فيديو

متحدث الوزراء: أجهزة جديدة لقياس درجات حرارة المسافرين داخل المطارات

متحدث الوزراء: أجهزة جديدة لقياس درجات حرارة المسافرين داخل المطارات

وزيرة الصحة: "82% من مصابى كورونا عالميا بيخفوا لوحدهم"

وزيرة الصحة: "82% من مصابى كورونا عالميا بيخفوا لوحدهم"

وزيرة الصحة لـ عمرو أديب: "كورونا احتمال كبير يجيلنا ومستعدون لأسوأ سيناريو"

وزيرة الصحة لـ عمرو أديب: "كورونا احتمال كبير يجيلنا ومستعدون لأسوأ سيناريو"

الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة