اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 01:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. ننشر أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:13 ص
أخبار 24 ساعة.. ننشر أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التربيه والتعليم

اخبار التربيه والتعليم

الدكتور رضا حجازى

تعليم القاهره

الصحه

الاوقاف

الكهربا

تخفيف الاحمال



الموضوعات المتعلقة

تخلى عن الوظيفة فى التربية والتعليم واتجه للفن.. ذكرى ميلاد شوقى شامخ

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 04:00 ص

الإيسيسكو وجزر القمر تبحثان تعزيز التعاون بمجالات التربية والتعليم والتأهيل المهنى

الأحد، 23 يوليو 2023 05:00 ص

وزارة التربية والتعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى المقبل.. ومجموع لا يقل عن 210 درجات للحاصلين على الشهادة الإعدادية أبرز الشروط.. والمميزات تشمل تدريبات عملية وشخصية وتخصصية

السبت، 22 يوليو 2023 07:00 ص

محافظ أسيوط يوافق على 229 طلب انتداب وإعارة للعاملين بالتربية والتعليم

الأحد، 16 يوليو 2023 01:49 م

إيمان كريم تناقش نظام التعليم الدمجى مع خبراء وزارة التربية والتعليم

الخميس، 13 يوليو 2023 01:43 م

تعرف على الوظائف الشاغرة والشروط بمديرية التربية والتعليم بالمنيا

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:42 م

محافظ سوهاج يستقبل وزير التربية والتعليم لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية

الأحد، 09 يوليو 2023 08:36 ص

وزير التربية والتعليم يزور سوهاج لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 09 يوليو 2023 07:44 ص

التربية والتعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 64.47%.. حضر اختبارات الدور الأول99.3%.. 29 % يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان.. الوزير يكشف: رؤية جديدة لتطوير الثانوية العامة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة