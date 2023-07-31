أخبار 24 ساعة.. ننشر أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

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تنسيق الجامعات 2023.. 3 أغسطس آخر موعد لتسجيل اختبار القدرات بموقع التنسيق
وزير التعليم: 78.8% نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023
التنمية المحلية: غدا الإعلان عن جدول توزيع أحمال الكهرباء بالمحافظات
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب
تعليم القاهرة تمد فتح باب التحويلات بين المدارس والإدارات ومن المحافظات
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