الكهرباء: 11.5 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم وتخفيف الأحمال لـ2500 ميجا

كتبت رحمة رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس السبت 34 ألف ميجا وات، معلناً أن الحمل الأقصى على الشبكة متوقع أن يصل إلى 34.5 ألف ميجا وات مساء اليوم.

وأضاف الجهاز، أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأحد قدرها 11.5 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الاحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي أمس السبت بلغت نسبتها 12.34%، لافتا إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 6.24% زيادة فى الاحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي، والذى يبدأ من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 11 مساءً.

وأشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.