التنمية المحلية: غدا الإعلان عن جدول توزيع أحمال الكهرباء بالمحافظات

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير اللواء هشام آمنة أكد على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص ترشيد الكهرباء وفقا لخطة الدولة، ونعمل على الأرض فى هذا الشأن والتخفيف وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، وتركيب لمبات الإنارة الموفرة.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن كل بوابات المحافظات الإلكترونية سيتم النشر عليها جدول توزيع الأحمال منذ الصباح الباكر الاثنين، كما يتم الأمر تخفيض الإنارة بالمؤسسات الحكومية.

ولفت خالد قاسم إلى أنه تم التأكيد على منظومة الإنارة الذكية التى تتحكم فى الغلق والتشغيل، والعمل على تخفيض الإضارة بالطرق والشوارع بالتناوب مع الأعمدة، والهدف هو التخفيض وليس القطع، موضحا أننا نتابع من خلال غرف العمليات والأزمات.