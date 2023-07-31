تنسيق الجامعات 2023.. 3 أغسطس آخر موعد لتسجيل اختبار القدرات بموقع التنسيق

حدد مكتب التنسيق الإلكترونى يوم 3 أغسطس المقبل آخر موعد لطلاب الثانوية العامة 2023 للتسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى والتقدم لاختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وأضاف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الأربعاء بلغ حتى الآن 103 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.