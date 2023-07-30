تعليم القاهرة تمد فتح باب التحويلات بين المدارس والإدارات ومن المحافظات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، الاستمرار في فتح باب التحويلات للتلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 2023 /8/15 تيسيراً على أولياء الأمور.

وفى السياق استقبل أيمن موسى مدير المديرية، الدكتور شريف أبو حطب مدير عام وعظ الأزهر الشريف بالقاهرة، والدكتور جمال عبد العال مدير التوجيه بوعظ الأزهر الشريف بالقاهرة، وتناول اللقاء سبل تجديد التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والأزهر الشريف في مجال التوعية وتوجيه طلاب المراحل التعليمية، ونشر الفكر المعتدل، وتقويم السلوكيات، ومحاربة الظواهر السلبية المنتشرة بين الشباب، منها العنف ومخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعم مفاهيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وآداب تعامل الطالب مع أسرته ، ومدرسيه، وداخل مدرسته، والحفاظ على وسائل التعليم فيها، وتعزيز قيم الأخلاق والفضائل والعلم والمثل .

وأكد " موسى " على أهمية دور الأزهر الشريف فى نشر القيم الإيجابية من خلال عقد الندوات واللقاءات مع الطلبة والطالبات بالمدارس التعليمية " حول حب الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة ونشر الأخلاق الفاضلة والحميدة .

ورحب بالتعاون المشترك من أجل تحقيق جيل قادر على تحمل المسئولية وتكوين فرد صالح لمجتمعه وبيئته، فالوطن لا يبنى إلا بسواعد أبناؤه.