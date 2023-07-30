أحمد إبراهيم يتسلم مهام عمله وكيلا لمديرية تموين الإسكندرية

وقال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، أن أحمد إبراهيم قد بدأ مراسم عمله الرسمى بالاجتماع مع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة.

وعقد مدير المديرية عدة اجتماعات مع قيادات المديرية ومديرى الإدارات العمومية بديوان عام المديرية، لاستعراض الملفات الحيوية ورسم خارطة جديدة للعمل لاستكمال نجاحات المديرية فى الفترة السابقة.

كما وجه أحمد ابراهيم الشكر والتقدير للمحاسب محمد سعد الله مدير المديرية الأسبق على المجهودات التي بذلها فى الفترة السابقة، متمنيا له دوام التوفيق فى حياته القادمة.

وأكد على استمرار سلسلة من الاجتماعات مع بقية الإدارات الفرعية لوضع خطة عمل خلال الفترة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.