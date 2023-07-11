اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 08:12 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط مخزنا بدون ترخيص يحتوى على مواد غذائية منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:44 م
"تموين الإسكندرية" تضبط مخزنا بدون ترخيص يحتوى على مواد غذائية منتهية الصلاحية مخزن المواد الغذائية بدون ترخيص
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية،  بأحكام الرقابة على مخازن وأماكن تداول السلع الغذائية وغير الغذائية.
 
وأستطاعت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى وسط من شن حملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص لأحد سلاسل السوبر ماركت وتم تحريز 174 علبة عصير طعوم مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و170 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على الحيازة، و33 علبة بسكويت وشيكولاتة ومعلبات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

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