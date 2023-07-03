اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على شخصين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالمرج

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:42 ص
القبض على شخصين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالمرج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملك وقيادة أحدهما" بحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".

 

وبمناقشة قوات الأمن لهما عن مصدر الهواتف المحمولة إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جريمة السرقة

القبض على سارق

سرقة محمول

سرقة تلفون

أمن القاهرة

المرج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة