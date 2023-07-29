اليوم السابع
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بوتين: سنبدأ فى إرسال الحبوب المجانية إلى البلدان الأفريقية خلال 3-4 أشهر

السبت، 29 يوليو 2023 11:40 م
بوتين: سنبدأ فى إرسال الحبوب المجانية إلى البلدان الأفريقية خلال 3-4 أشهر بوتين
وكالات

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسسا ستبدأ إرسال الحبوب الروسية المجانية إلى البلدان الأفريقية خلال 3-4 أشهر، بحسب "روسيا اليوم".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة الماضيين.
 
بوتين: لدى إفريقيا إمكانات هائلة وهي تتزايد بدرجة كبيرة
 
بوتين: أفريقيا بحاجة إلى الاستقرار في السياسة الداخلية من أجل تطوير الاقتصاد ولديها تعاون في المجال العسكري التقني مع روسيا
 
بوتين: الدول الأفريقية لا تطلب من روسيا صدقات بل يحاولون إيجاد مشاريع مقبولة للطرفين
 
بوتين: خطة السلام حول أوكرانيا وصفقة الحبوب لا علاقة لهما ببعضهما البعض
 
بوتين: الدول الأفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا
 
بوتين: يتم تنفيذ بنود من مبادرة السلام الإفريقية حول أوكرانيا، على سبيل المثال، تبادل الأسرى، والقضايا الإنسانية
 
بوتين: روسيا لم ترفض مفاوضات السلام
 
بوتين: عدد من نقاط المبادرة الأفريقية يصعب تنفيذها، على سبيل المثال، وقف إطلاق النار، أوكرانيا تشن هجوماـ ولهذا من الصعب الرجوع إلينا في هذه الحالة
 
بوتين: تكبدت أوكرانيا خسائر بشرية فادحة ومنذ 4 يونيو خسرت كييف 415 دبابة، وثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية
 
بوتين: لا أحد يريد حدوث مواجهة بين روسيا وحلف "الناتو" ولكن إذا أراد أحد فنحن مستعدون

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موسكو



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