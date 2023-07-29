بوتين: سنبدأ فى إرسال الحبوب المجانية إلى البلدان الأفريقية خلال 3-4 أشهر

وكالات

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسسا ستبدأ إرسال الحبوب الروسية المجانية إلى البلدان الأفريقية خلال 3-4 أشهر، بحسب "روسيا اليوم".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة الماضيين.

بوتين: لدى إفريقيا إمكانات هائلة وهي تتزايد بدرجة كبيرة

بوتين: أفريقيا بحاجة إلى الاستقرار في السياسة الداخلية من أجل تطوير الاقتصاد ولديها تعاون في المجال العسكري التقني مع روسيا

بوتين: الدول الأفريقية لا تطلب من روسيا صدقات بل يحاولون إيجاد مشاريع مقبولة للطرفين

بوتين: خطة السلام حول أوكرانيا وصفقة الحبوب لا علاقة لهما ببعضهما البعض

بوتين: الدول الأفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا

بوتين: يتم تنفيذ بنود من مبادرة السلام الإفريقية حول أوكرانيا، على سبيل المثال، تبادل الأسرى، والقضايا الإنسانية

بوتين: روسيا لم ترفض مفاوضات السلام

بوتين: عدد من نقاط المبادرة الأفريقية يصعب تنفيذها، على سبيل المثال، وقف إطلاق النار، أوكرانيا تشن هجوماـ ولهذا من الصعب الرجوع إلينا في هذه الحالة

بوتين: تكبدت أوكرانيا خسائر بشرية فادحة ومنذ 4 يونيو خسرت كييف 415 دبابة، وثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية

بوتين: لا أحد يريد حدوث مواجهة بين روسيا وحلف "الناتو" ولكن إذا أراد أحد فنحن مستعدون