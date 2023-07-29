اليوم السابع
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إزالة 1066حالة تعد على أملاك وأراضى الدولة فى بنى سويف

السبت، 29 يوليو 2023 01:32 م
إزالة 1066حالة تعد على أملاك وأراضى الدولة فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الــ 21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة " الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 8 يوليو الجارى، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود  الدولة مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .
 

وأشار المحافظ"بحسب التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة "إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة "بلغ  289 حالة منها ( 198حالة  على 34 ألف و233متر ،  91حالة على 3 أفدنة و20 قيراطاً) ،فيما تم خلال المرحلة  الثانية ، إزالة 375 حالة، وكان قد سبقتها المرحلة الأولى،وبلغ ما تم إزالته خلالها 402 حالة ، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه  خلال  الموجة الــ 21  "بمراحلها الثلاث" إلى 1066 حالة تعد "مياني وزراعات" على مستوى مراكز ومدن المحافظة (خلال أشهر مايو ،يونيو ويوليو).

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة  من 19 أبريل  الماضي حتى 19 مايو 2023"، أعقبتها المرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو ، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجارى وحتى  27  من نفس الشهر.

 

 

 

 


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