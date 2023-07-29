إزالة 1066حالة تعد على أملاك وأراضى الدولة فى بنى سويف

وأشار المحافظ"بحسب التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة "إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة "بلغ 289 حالة منها ( 198حالة على 34 ألف و233متر ، 91حالة على 3 أفدنة و20 قيراطاً) ،فيما تم خلال المرحلة الثانية ، إزالة 375 حالة، وكان قد سبقتها المرحلة الأولى،وبلغ ما تم إزالته خلالها 402 حالة ، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال الموجة الــ 21 "بمراحلها الثلاث" إلى 1066 حالة تعد "مياني وزراعات" على مستوى مراكز ومدن المحافظة (خلال أشهر مايو ،يونيو ويوليو).

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو ، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجارى وحتى 27 من نفس الشهر.