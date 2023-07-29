محافظ بنى سويف: انتظام امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية والدبلومات

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2022/2023، والتي بدأت اليوم السبت بمادة اللغة العربية، وتختتم الخميس المقبل 3 أغسطس، حيث يؤدي الامتحان أكثر من 16 ألف طالب وطالبة أمام 114 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى قيام وكيل الوزارة "محمد عبد التواب" بجولة ، صباح اليوم ، تفقد خلالها عدداً من اللجان تابعة لإدارتي تعليم اهناسيا وبني سويف ، شملت لجان مدارس (مؤمن عياد الإعدادية ، جاويش للتعليم الأساسي )، للاطمئنان على استمرار توفير كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان ، حيث اطمأن من الطلاب ، خلال تفقده اللجان، على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان وشدد وكيل الوزارة بحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الشغب والغش.

وفي سياق متصل اطمأن وكيل الوزارة على انتظام طلاب وطالبات الدبلومات الفنية داخل اللجان حيث بدأت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم بجميع نوعياته ( صناعي ، تجاري ، زراعي ) وتستمر الامتحانات النظرية حتى 8 اغسطس المقبل تستكمل امتحانات العملي يوم 10 اغسطس 2023.