6 أعراض لنقص الفيتامينات فى جسمك.. اعرف علاجها

غالبًا ما تمر حالات نقص التغذية وأعراضها دون أن يلاحظها أحد، عادة ، تعاني أجسامنا من نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية ، وقد لا نكون على علم بذلك، أعراض مثل جفاف الجلد والشخير والجفاف حول العين ونزيف اللثة هي مؤشر على نقص الفيتامينات والمعادن، والحل يكمن في أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وأهمية تلبية احتياجات الجسم الغذائية من أجل الحفاظ على الصحة العامة ، إليك أعراض نقص المغذيات الشائعة ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".
نقص المغذيات
كتبت ميرفت رشاد
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