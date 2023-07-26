اليوم السابع
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وزيرة العمل والإصلاح الإدارى السابقة بالسودان تطالب تشكيل جبهة لسرعة وقف الحرب

الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:17 م
وزيرة العمل والإصلاح الإدارى السابقة بالسودان تطالب تشكيل جبهة لسرعة وقف الحرب خلال الندوة
كتب هشام عبد الجليل _ تصوير حسين طلال

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طالبت تيسير النوراني، وزيرة العمل والإصلاح الإداري السابقة بالحكومة السودانية، سرعة تشكيل جبهة عريضة لوقف الحرب فى السودان، والعمل على الوقف الدورى للصراع القائم، وحماية المدنيين والعمل على الوصول لنتائج مرجوة فى هذا الصدد على وجه الخصوص.
 
جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.
 
وشددت نوراني، على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على حماية المدنيين فى مناطق الحرب، ومناطق المعابر، خاصة بعدما شهد المدنيين صور كثيرة من الانتهاكات خال الفترة الأخيرة، متابعة:" ندين كل الانتهاكات التى تعرض لها المواطنين خلال الفترة الأخيرة، شهدنا كل أنواع الانتهاك على الأرض، وعلى الرغم من هذا الكم من الانتهاكات الا أننا لم نرى أية إدانة لهذه الانتهاكات.
 
وفي ذات السياق، قالت زحل امين، أستاذ القانون الدستورى، إن هناك اختلافات كبيرة بين فئات وأطراف الشعب السوداني، وأصبح هناك شرخ كبير بين أبناء الشعب السوداني، وفجوة من الثقة بين الأطراف جميعها، ومن ثم انعكس هذا الأمر على الأوضاع الجارية الآن. 
 
 

السودان

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان

ندوة



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