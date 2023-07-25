انقلاب سيارة محملة بالزيت والصابون على الطريق الصحراوى بالمنيا دون إصابات

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، انقلاب سيارة بمقطورة محملة بـ 35 طن زيت طعام وصابون ، دون وقوع أي إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بزيت الطعام وصابون، وأدى الانقلاب إلى اشتعال السيارة، مما تسبب في غلق الطريق الصحراوى الغربى المار على مدينة ملوي.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق، تم فصل المقطورة عن السيارة، وتمت السيطرة على الحريق، وبحصر المحتويات تبين أنها كانت تقل 1600 كرتونة، عبار عن 16 طن زيت طعام، و 16 طن من الصابون .

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.