مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة- الفيوم"

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ الفيوم بين بوابات الرسوم والبوابات الهيكلية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في الحادث بينهم أم وأطفالها الثلاثة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.