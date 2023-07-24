اليوم السابع
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تفاصيل سقوط ديلر الآيس بالبضاعة قبل ترويجها في الجيزة

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 ص
تفاصيل سقوط ديلر الآيس بالبضاعة قبل ترويجها في الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف تاجر مواد مخدرة عن اتجاره بمخدر الآيس عقب القبض عليه في الجيزة، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه بمحيط مسكنه وبعدة مناطق أخرى في الجيزة. 
 
وأرشد المتهم عن هوية تاجر مواد مخدرة، تحصل منه على المخدر كما اعترف بتخزينه بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتم القبض على المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تردد عاطل بين عدد من المتعاطين، لترويج المواد المخدرة بينهم، في عدة مناطق بالجيزة.
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم  وبحوزته كمية من مخدر الآيس، اعترف بالإتجار بها، وهاتفين محمول للتواصل مع متعاطي المواد المخدرة، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

مكافحة المخدرات

مخدر الآيس

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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