تجنب هذه الأطعمة وأنت على البحر.. أبرزها اللحوم المصنعة

كتبت فاطمة ياسر

عند الذهاب لقضاء وقت مميز على شاطيء البحر يجب عليك تجنب تناول بعض ا لأطعمة لأنها تزيد من فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، وهذا ما نتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "healthline".

-اللحوم المصنعة: تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لذا فإن تناولها يتسبب فى زيادة العطش وجفاف الجسم، ما يتسبب فى إصابتك أو شعورك بالصداع والتعب، ومنها الهوت دوج، واللانشون، والهمورجر، والسجق، لذا يفضل استبدالها باللحوم الحمراء، وتكون وجبات منخفضة من الصوديوم وتحتوى على كمية مرتفعة من البروتين.

-رقائق البطاطس: من الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية، وتناولها يزيد فرص تعرضك للشعور بالصداع والتعب وزيادة الوزن، ويمكنك استبدالها بالفواكه لأنها تسهم فى ترطيب الجسم. -الأطعمة المقلية: تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم التى تساهم بشكل كبير فى إصابتك بالجفاف، وتحتوي على كميات كبيرة من الدهون، وتتسبب فى شعورك بالخول والإجهاد الشديد.

-المعجنات: تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات غير الصحية، ما يتسبب فى ارتفاع وانخفاض مستويات السكر فى الدم وعدم استقراره، وهذا يؤدي إلى الشعور بالجوع وعدم السيطرة على الشبع.