اليوم السابع
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السيطرة على حريق هائل نشب بـ 4 باكيات غرب السكة الحديد فى شبرا الخيمة

الأحد، 23 يوليو 2023 04:46 م
السيطرة على حريق هائل نشب بـ 4 باكيات غرب السكة الحديد فى شبرا الخيمة حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة القسم.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية بالقليوبية، والتي دفعت بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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