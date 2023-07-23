السيطرة على حريق هائل نشب بـ 4 باكيات غرب السكة الحديد فى شبرا الخيمة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة القسم.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية بالقليوبية، والتي دفعت بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.