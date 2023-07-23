"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي كفر شكر غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية كفر منصور مركز كفر شكر، وذلك لمدة يومين، الإثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن القافلة تأني بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تحت شعار "انزل .. اكشف .. اتطمن".

وتشهد مدن وقرى مراكز محافظة القليوبية، استمرار حملة 100 يوم صحة، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف ومتابعة الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية (منسق حملة 100 يوم صحة عن محافظة القليوبية).