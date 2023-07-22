اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 05:13 م
أكرم القصاص
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1700 لاعب يشاركون فى منافسات بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو ببنى سويف

السبت، 22 يوليو 2023 03:04 م
1700 لاعب يشاركون فى منافسات بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو ببنى سويف منافسات بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو
بنى سويف هانى فتحى

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تواصلت فعاليات بطولة الجمهورية لقطاع شمال الصعيد، التي ينظمها الاتحاد المصري للووشوكونغ فو، وتستضيفها محافظة بنى سويف بداية من يوم الخميس الماضي وتختتم اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك بحضور اللواء أحمد جاد المدير التنفيذى للاتحاد الأفريقى والمشرف على المنتخبات القومية، والدكتو رمضان فاروق رئيس منطقة بنى سويف للعبة.
 
وأوضح هشام الجبالي وكيل المديرية للرياضة، أن البطولة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع منطقة بني سويف للووشو كونغ فو ،يشارك فيها 1700 لاعباً ولاعبة من 4 محافظات "بني سويف، الفيوم،المنيا،أسيوط"، وتقام منافساتها على صالة نادي مبارك لمتحدى الإعاقة بشرق النيل ، مشيرا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة.
 
ورحب"الجبالى"، بالمشاركين والحكام والإداريين والمنظمين وأولياء الأمور من كافة المحافظات المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته لاستضافة بني سويف  للبطولة، بما يؤكد على قدرة المحافظة وتميزها في تنظيم الفعاليات والمنافسات الرياضية على مستوى محافظة الجمهورية ، خاصة وأن بني سويف قد استضافت أمس الجمعة بطولة الجمهورية في كمال الأجسام.

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