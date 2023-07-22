اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف: إزالة 194 حالة تعد ضمن الموجة الـ 21 لإزالة التعديات

السبت، 22 يوليو 2023 12:34 م
محافظ بني سويف: إزالة 194 حالة تعد ضمن الموجة الـ 21 لإزالة التعديات إزالة التعديات على الأراضى
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم أول أمس إزالة 9حالات تعد على مساحة 12 قيراط زراعة ،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 194 حالة تعد منها "135حالة تعد مباني على مساحة 18887 متر+ 59 حالة زراعة على مساحة 2 فدان و16 قيراط"، وذلك  بعد مرور أسبوعين منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الثامن من يوليو الجاري

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري .

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

إزالة تعديات على الأراضي

تعديات الأراضى الزراعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة