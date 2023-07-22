أخبار مصر.. الكهرباء تعلن انتهاء أزمة انقطاع التيار منتصف الأسبوع الجارى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف وزارة الكهرباء، عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة انقطاع التيار منتصف الأسبوع الجارى

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود، منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.

المالية: 529.7 مليار جنيه مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

التعليم: استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة ، موضحة أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون فى المواعيد التى تم إعلانها سابقا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازى بداية أغسطس المقبل، مشددة على أن التصحيح لم ينتهى فى بعض من المواد الدراسية الأساسية، مشددة على أن الوزارة لا ترغب فى استعجال فريق التصحيح الإلكترونى أو المصححين المكلفين بتقدير الأسئلة المقالية حتى تتم الأمور بدقة وجودة دون مشكلات. وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة قنا الجديدة تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة قنا الجديدة. قطع المياه 3 ساعات بهضبة الأهرام ومساكن الضباط ومساكن الشباب فى الرماية كشفت محافظة الجيزة أنه في إطار القيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة " 3 " ساعات اعتبارا من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/7/23؛ للقيام بتنفيذ الأعمال المطلوبة. الصحة: تقديم 182 ألفا و508 خدمات ضمن حملة 100 يوم صحة "أمس" أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 182 ألفا و508 خدمات من خلال حملة 100 يوم صحة أمس الجمعة 21 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية. خبير بالصحة العالمية يحذر: ارتفاع حالات حمى الضنك بالعالم ولا يوجد علاج حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك، فى جميع أنحاء العالم، بسبب الاحتباس الحرارى الذى يتميز بارتفاع متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار وفترات أطول من الجفاف.

المحسوسة بالقاهرة 39 درجة وأسوان 45.. طقس غد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الزمالك: نسعى لإنهاء أزمة إيقاف القيد وسداد مديونيات سبورتنج لشبونة وأشيمبونج