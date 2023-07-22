تقديم الخدمة الطبية لـ406 آلاف و264 مواطنا وتطعيم 126 ألف طفل بحملة 100 يوم صحة

وصرح محافظ القليوبية، بأن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيو، حتى الجمعة 21 يوليو 2023، ل 406 آلاف و264 مواطناً، ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

وأضاف الهجان، أنه جرى تقديم الخدمات الطبية خلال مبادرات الصحة العامة لـ 262 ألفا و167 مواطناً، بالإضافة إلى تحويل ألفان و697 حالة، للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتم تطعيم 126 ألفا و536 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وأضاف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة، أنه قامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 135 ألفا و744 منتفعة، بالإضافة إلى 107 آلاف و218 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 98 ألفا و984 وسيلة تنظيم للأسرة، وعمل97 ألفا و231 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأوضحت الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام مبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ8353 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل21 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 1764 منشأة غذائية، وأخذ 633 عينة مواد غذائية، وتحرير1320 محضرا للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إعدام 2569 كيلو من الأغذية المختلفة غير الصالحة، و465 لتر سوائل، كما تم المرور على 307 محطات لمياه الشرب، و 32 محطة لمعالجة مياه الصرف.